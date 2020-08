Cote d'Ivoire: Covid-19 - La communauté portuaire d'Abidjan fait un don de plus de 278 millions de FCFA

L'élan de solidarité dans la cadre de la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus (Covid-19) continue.

La communauté portuaire d'Abidjan regroupant les entreprises spécialisées dans le domaine portuaire, ainsi que d'autres institutions et organismes, opérateurs majeurs du secteur maritime et portuaire ont mutualisé leurs forces pour faire un important don d'une valeur de 278 307 500 Fcfa, soit un total de 50 479 500 Fcfa en vivres et 227 828 000 Fcfa en non vivres, au gouvernement de Côte d'Ivoire.

La cérémonie de remise des dons a eu lieu, le 5 août au club Siemens à Treichville, en présence du ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné, du ministre des Transports, Amadou Koné, des représentants des ministères de la Santé et de l'Hygiène publique, de la Défense et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara.

Cette contribution à la lutte contre la Covid-19 se répartit comme suit : 114 979 500 Fcfa pour le ministère de la Solidarité et de la Cohésion sociale et de la Lutte contre la pauvreté dont 50 479 500 Fcfa en vivres, un chèque de 50 000 000 Fcfa , 4 500 000 FCfa de gels hydroalcooliques, 10 000 000 FCfa de masques de protection ; un montant de 23 150 000 FCfa au ministère de la Sécurité et de la Protection civile ; 24 000 000 FCfa en solutions hydroalcooliques et masques de protection (30 000) au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique ; un montant total de 29 998 000 Fcfa en gels hydroalcooliques au ministère des Transports ; un montant global de 23 150 000 FCfa au ministère de la Défense et 49 598 000 FCfa au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour l'achat d'un extracteur d'Adn /protéine.

Dans son allocution, le directeur général du Port autonome d'Abidjan, Hien Sié Yacouba et par ailleurs président de la communauté portuaire d'Abidjan, a souligné que l'ensemble des acteurs portuaires n'a pas été en reste dans les efforts consentis par tous dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.

« Ainsi, à la demande de l'Etat, les acteurs portuaires, malgré les difficultés que le quasi arrêt des activités a provoquées, ont accepté de renoncer à des ressources, notamment des pénalités de stationnement et les surestaries conteneurs, pour ne pas en ajouter à la fragilité des acteurs économiques.

C'est dans la continuité de cet élan citoyen que notre communauté remet ce don, fruit de la contribution des uns et des autres », a-t-il expliqué.

Le ministre des Transports qui a réceptionné les dons, a remercié vivement toutes les entreprises de la plateforme portuaire d'Abidjan, qui ont su s'adapter au nouveau contexte en mettant en application les décisions gouvernementales édictées dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.

Ce, afin d'assurer, dira-t-il, la pérennité de leurs activités pour permettre à la Côte d'Ivoire de poursuivre son développement. Il a assuré l'ensemble de la communauté portuaire du bon usage des équipements sanitaires.

La ministre Mariatou Koné, porte-parole des bénéficiaires, a exprimé sa gratitude aux généreux donateurs pour cette initiative de haute portée sociale qui vise à bouter hors de nos frontières la maladie à coronavirus.