Madagascar: Novegasy - « Lova » conquiert les foyers

Confirmation d'un succès plus qu'indéniable , « Lova » la nouvelle série disponible sur la chaîne Novegasy de Canal+ ravit un public de tous horizons par son récit intriguant.

Un projet cinématographique de longue haleine, qui brille particulièrement par sa qualité d'écriture, mais aussi à travers la passion de l'équipe qui l'a peaufiné derrière. « Lova » est la toute nouvelle série qui réjouit actuellement grands et petits, ou plus précisément la famille dans son intégralité sur la chaîne 209 de Novegasy sur Canal+ Madagascar, depuis hier. Adoptant avec efficacité les codes des fameux « Novelas » d'Amérique latine donc, il s'agit d'un nouveau feuilleton qui tend à apporter une nouvelle vision du genre même auprès des cinéphiles nationaux.

Avec un récit amplement ancré au sein de la société malgache, il se distingue également par son intrigue qui promet de tenir en haleine les téléspectateurs tout au long de chaque épisode. Ludovic Randriamanantsoa, l'un des scénaristes de « Lova» confie « Il est vrai qu'on éprouve souvent une certaine forme de condescendance à l'égard des films ou séries malagasy à cause de leurs qualités. Ainsi, il nous importait de nous baigner dedans afin d'y apporter un regard neuf et une nouvelle approche à travers un bon scénario ». Depuis hier, les retours sont plus que positifs pour la série, notamment sur les réseaux sociaux où la diffusion et la rediffusion de « Lova » s'est fait attendre respectivement à 17 heure 30 et à 21 heures.

Mystère et découverte

Portée par une jeune équipe dynamique, la réalisation de la série est loin d'être statique. Le tout à l'image même de son histoire qui conjugue parfaitement le mystère à la dramaturgie des personnages, le tout avec un zeste de romance évidemment. « Lova raconte l'histoire d'une jeune étudiante malgache qui a travaillé comme serveuse à l'étranger. Un jour, on lui annonce que sa mère est tombée dans le coma et elle décide alors de rentrer au pays. Elle finira par découvrir par la suite qu'un lourd secret subsiste autour de son père » souligne le synopsis de la série. On se plait ainsi à suivre les péripéties du personnage principal, qui animé par sa soif de découverte, part en quête de ce secret et de nous en dévoiler les travers.

Depuis ses débuts en 2015, Novegasy n'a cessé de perpétuer cet amour pour le cinéma Omalagasy auprès des téléspectateurs. On peut ainsi affirmer que le défi est relevé vu l'ampleur de chaque nouvelle série. Nul doute que de belles découvertes sont encore à venir .