Soudan: L'entrée d'un nouveau puits de pétrole pour augmenter la production

Khartoum — Le sous-secrétaire du pétrole, au ministère de l'Énergie et des Mines Dr. Hamed Suleiman Hamed a révélé le succès des tests exploratoires de puits de pétrole avec une production de (840) barils par jour dans le champ 'Abu Jabra' bloc (17), concession de la société SHARIF.

Dr. Hamed a confirmé que cette productivité s'inscrit dans le plan du ministère de l'Énergie et des Mines visant à augmenter la production pétrolière et à réduire les coûts pour maximiser le rendement économique du secteur pétrolier, expliquant que SHARIF, dans le cadre de son plan d'augmentation de la production, a travaillé en se concentrant sur les champs d'Abu Jabra et de Sharif en forant (2) des puits d'exploration et (3) puits de développement en plus de l'augmentation de la production en utilisant des méthodes améliorées (IOR). Le premier puits d'exploration (Sharif w1) a été foré avec succès complet et attend la connexion et l'entrée dans le système de production, en plus de l'achèvement du forage du deuxième puits d'exploration (AGSE-1) avec succès et sa mis en production pilote pendant un certain temps.

Dr. Hamed a déclaré que les propriétés du brut sont considérées comme l'un des types de pétrole les plus fins et que le bloc (17) est l'un des blocs les plus prometteurs pour l'exploration et le développement des ressources pétrolières.

Osmn