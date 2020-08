Maroc: Pour l'ONSSA, la Fête du sacrifice s'est déroulée dans de bonnes conditions d'hygiène et de santé animale

La Fête d'Aid Al Adha s'est déroulée dans de bonnes conditions d'hygiène et de santé animale, a indiqué mardi l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA). Elle s'est caractérisée par un bon déroulement sur le plan des conditions d'hygiène et de santé animale grâce à la mobilisation des autorités et de tous les acteurs du secteur, ainsi qu'à l'ensemble des mesures préventives prises en préparation de la fête du sacrifice, souligne l'Office dans un communiqué.

L'ONSSA fait savoir également que ses services vétérinaires ont répondu à plus de 2.500 appels téléphoniques depuis le jour du sacrifice jusqu'au lundi dernier, précisant que ces appels ont concerné la demande d'informations et la sollicitation de conseils sur la conduite à tenir face à la présence de certains parasites ou d'infections localisées.

En plus de ces services téléphoniques, l'Office précise avoir examiné plus de 4.400 carcasses et abats afin de s'assurer de leur salubrité et effectué 310 déplacements chez les familles pour les accompagner et leur fournir les informations nécessaires par rapport à la salubrité des carcasses.

Par ailleurs, les services de l'ONSSA ont traité 45 réclamations en relation avec l'altération des viandes et approfondi l'enquête pour 25 réclamations. A cet égard, des échantillons de viande ont été prélevés et envoyés aux laboratoires de l'ONSSA pour analyses, selon la même source, ajoutant que l'Office a également dépêché des équipes pour enquêter auprès des unités d'engraissement concernées par ces réclamations. Cette opération a été rendue possible grâce à l'identification des ovins et des caprins par la boucle spéciale Aid Al Adha. Ces réclamations sont suivies de près par les services de l'ONSSA et les mesures nécessaires seront prises conformément à la règlementation en vigueur, indique l'ONSSA.

Dans ce contexte de la pandémie Covid-19, les préparatifs pour l'Aid al Adha ont été marqués par l'enregistrement de 242 mille unités d'engraissement et l'identification de plus de 8,2 millions de têtes ovines et caprines, poursuit la même source. Aussi, l'ONSSA souligne avoir effectué plus de 1.500 sorties de contrôle et prélevé et analysé 530 échantillons d'aliments pour animaux et 842 échantillons de viande, ajoutant que 108 tonnes de fientes de volaille ont été interceptées et détruites par les commissions mixtes de contrôle au niveau de certains axes routiers et de quelques unités d'élevage, et que 1.000 boucles ont été retirées et 25 procès-verbaux adressés au Parquet.