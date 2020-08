Madagascar: Cover - Les interprétations de Ialy & Iris séduisent les internautes

Ialy et Iris ont plus d'une « Cordula » sous leur manche

Elles se sont fait connaître grâce aux strass et aux paillettes. Elles, c'est le duo de choc Ialy & Iris. Les jumelles prodiges de la mode malagasy ont plus d'une corde à leurs arcs. Ces derniers temps, en parallèle aux vidéos d'astuces beauté, ces influenceuses viennent de dévoiler un penchant pour le chant, et ce n'est pas le talent qui leur manque.

Depuis plusieurs semaines, entre deux séances de maquillage, Ialy et Iris surprennent avec des reprises de morceaux populaires. En 2019, leur duo « Again all oods » de Mariah Carey a suscité l'intérêt des internautes cependant, ce sont surtout les chansons évangéliques qui sont les plus populaires. Entre les « you raise me up », la smule avec Whitney Houston sur « The greatest love of all », et « Way maker » de Tasha Cobbs, c'est le cover de "With all I am" de Darlen Zschech en version malagasy qui est le plus accrocheur.

Simple mais revigorante, l'interprétation de Jade Iris enchante les amateurs du genre. Avec une voix de velours et une prouesse vocale à en couper le souffle, elle arrive à toucher les âmes, non seulement grâce à l'excellence de sa performance, mais aussi la profondeur des paroles se reflète dans chaque note. A croire la réaction des inconditionnels, être chanteuse semblerait être une autre casquette qui leur sied.