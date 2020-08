Ile Maurice: Escroquerie - Croyant faire une bonne affaire, il est dépouillé de Rs 80 000

Les cas d'escroqueries se suivent et se ressemblent. Mardi 4 août dernier, un chauffeur âgé de 42 ans et habitant à Sainte-Croix est tombé sur une annonce de vente de voiture sur Facebook. Croyant faire une bonne affaire, il a tout de suite transféré l'argent au vendeur et a réalisé, dans les heures qui suivent, qu'il s'est fait escroquer. Il a porté plainte hier, mercredi 5 août.

L'annonce concernait une voiture «recon» de 2009. Le quadragénaire a contacté le vendeur, qui lui a envoyé plusieurs photos du véhicule et des papiers relatifs par WhatsApp. Il a même envoyé une photo de son passeport français. Le même jour, le chauffeur s'est rendu à la banque et a effectué un transfert de Rs 80 000 sur le compte du vendeur. Une demie-heure après, ce dernier appelle le quadragénaire et lui demande la référence de la transaction, et il la lui donne.

Après cet appel, le vendeur a disparu de la circulation. Les appels répétés du chauffeur sont restés sans réponse. Ce n'est que le lendemain matin que le vendeur a refait surface pour demander au chauffeur de transférer la somme de Rs 3 000 supplémentaire. C'est alors qu'il réalise qu'il a été escroqué et a décidé de consigner une déposition au poste de police de Trou Fanfaron.