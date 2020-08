Ile Maurice: Wakashio - «Toutes les mesures sont prises pour contenir la fuite» dit le ministère de l'Environnement

Ce jeudi 6 août, le ministère de l'Environnement a émis un communiqué pour demander au public de ne pas s'aventurer dans le lagon et dans la foulée, avance que tout est fait pour contenir un éventuelle marée noire.

«The public in general, including boat operators and fishers are requested not to venture on the beach and in the lagoons of Blue Bay, Pointe d'Esny and Mahebourg» peut-on lire dans le communiqué. Quant aux pêcheurs et plaisanciers, ils sont sommés de retirer leurs bateaux de l'eau immédiatement.

Par ailleurs, les autorités ont aussi demandé de l'aide aux instances internationales.