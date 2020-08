Madagascar: Tennis de Table - Antoine Razafinarivo au Creps de PACA

Antoine Razafinarivo quitte la Réunion pour rentrer enfin en métropole au Creps de PACA.

Antoine Razafinarivo est de retour au Creps de PACA. Le franco-malgache aurait dû intégrer le camp malagasy au Championnats d'Afrique cadets et juniors, mais ce sommet continental a été reporté en 2021.

Fin du confinement pour le pongiste Antoine Razafinarivo. Le jeune franco-malgache, médaillé d'or des derniers Jeux des îles a quitté la Réunion hier, et a prévu se rendre au Centre de ressources d'expertise et de performances sportives de Provence-Alpes-Côte d'Azur (Creps de PACA) où il devait être, mais cette crise sanitaire a décidé de mener les choses autrement. Classé 956e joueur français, toutes catégories, Antoine passait 4 mois et demi de confinement avec sa famille sans activités. Pourtant, il a été sélectionné à un stage international.

En effet, il devrait suivre coup sur coup deux stages au Creps de Paca, l'un en fédéral, l'autre à l'international. Antoine est déjà pensionnaire de ce centre et il entamera sa 4e année, à seulement 16 ans. « Les entraînements et les compétitions m'ont bien sûr manqué, d'autant plus que j'étais dans une bonne dynamique. Mes objectifs sur le plan individuel et vis-à-vis de mon club de Fréjus sont déterminés pour la prochaine saison. Les stages de reprises me feront du bien », a fait savoir le multiple champion de La Réunion.

A noter qu'Antoine Razafinarivo aurait dû intégrer le camp malagasy aux Championnats d'Afrique cadets et juniors selon la déclaration de la Fédération malgache de tennis de Table (FMTT). Ce sommet continental devrait se dérouler dans la Grande Ile le mois d'avril dernier mais qui est reporté à cause de l'épidémie de Covid-19. Son nom indique d'ailleurs qu'il est un nom patronymique venant de son père Harry Razafinarivo, qui n'a pas caché sa fierté pour son fils. « Nous avons de la chance d'avoir pu bénéficier de la bienveillance des clubs pour permettre à notre fils de maintenir son niveau. Je lui adresse toute notre gratitude », a-t-il annoncé.