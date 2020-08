Sénégal: Mercato Estival - Ça s'agite autour d'Ismaïla Sarr, Habib Diallo et Kalidou Koulibaly

Alors que beaucoup de clubs sont en train de faire leurs emplettes pour jouer les premiers rôles lors de la saison 2020-2021 qui, exceptionnellement s'ouvre en fin août début septembre, ça s'agite autour de quelques Lions. Ismaïla Sarr, Habib Diallo et Kalidou Koulibaly sont les noms qui reviennent souvent sur le marché des transferts, mais aucune offensive n'a été lancée pour l'instant par les prétendants.

Pour la saison 2020-2021, certains joueurs sénégalais pourraient changer de clubs, s'offrir de nouveaux challenges. Après une saison exceptionnelle avec Rennes, Mbaye Niang (10 en championnat et 15 toutes compétitions confondues) avait été annoncé en grandes pompes du côté de Marseille, mais l'entraîneur phocéen, André Villas-Boas, avait coupé court aux rumeurs soulignant que le club n'avait ni les moyens ni l'intérêt pour faire venir le meilleur buteur du Stade Rennais. Une sortie qui avait tué les espoirs du Sénégalais de porter la tunique marseillaise.

Aujourd'hui, l'incertitude a changé de camp. Et c'est Idrissa Gana Guèye qui est annoncé partant. Ses prestations mitigées et son « manque de confiance » pour reprendre son coach, Thomas Tuchel, sont mis en cause.

Selon The Sun, le Psg chercherait à se débarrasser de son milieu de terrain cet été. Cette situation n'est pas une nouveauté. En juin dernier, des bruits avaient circulé sur un possible départ de l'ancien lillois de l'Hexagone. Mais Idrissa Guèye avait vite clôt définitivement le suspense sur son avenir avec le Paris Saint-Germain.

Mais depuis quelques jours, des informations selon lesquelles le club de la capitale réfléchirait de plus en plus à un départ d'Idrissa Guèye, seulement un an après son arrivée et sous contrat jusqu'en juin 2023, s'intensifient. Selon Le10sport, Idrissa Guèye ne sera pas conservé par le Psg qui « ouvrirait des négociations en vue de son départ après la campagne de Ligue des champions ».

Acheté pour 30 millions d'euros au cours de l'été 2019, l'ancien milieu de terrain d'Everton (33 matches toutes compétitions confondues pour 1 but) dispose d'une belle côte de popularité en première League où plusieurs clubs, dont Manchester United, seraient intéressés par son profil. L'international sénégalais serait aussi suivi par Wolverhampton.

Habib Diallo vers Tottenham ?

Auteur d'une belle saison avec Metz, Habib Diallo est pressenti pour changer de cap. L'attaquant sénégalais qui a inscrit 12 buts et délivré 3 passes décisives lors de l'exercice 2020 a été d'un apport essentiel dans le maintien des Lorrains. Une performance qui l'a mis sous le feu des projecteurs. Depuis, son départ est partout annoncé. Un bon de sortie lui a même été délivré par Metz qui n'attend qu'une offre pour entériner son départ.

Des rumeurs l'avaient envoyé en Allemagne, en Italie et avec insistance en Angleterre. D'ailleurs, en janvier dernier, Chelsea avait même fait à Metz une proposition concrète de l'ordre de 20 millions d'euros pour s'attacher les services du Sénégalais sous contrat jusqu'en 2022.

Mais le coach lorrain, Vincent Hognon, s'était montré très catégorique. Il n'était pas question de laisser partir Habib au beau milieu de la saison. Et aujourd'hui encore Tottenham est l'une des pistes les plus sérieuses. Le club entraîné par José Mourinho semble en effet tenir la corde.

Les Spurs seraient prêts à faire une offre généreuse pour recruter l'attaquant sénégalais qui est prêt pour le plus haut niveau. Le président du FC Metz, Bernard Serin est disposé à laisser partir son meilleur buteur, à la seule condition de recevoir une proposition généreuse proposition dans les prochains jours. En 2017, la vente d'Ismaïla Sarr à Rennes, avait rapporté à Metz, hors bonus, la somme de 17 millions d'euros.

Ismaïla Sarr aiguise les convoitises

La relégation de Watford en Championship pourrait entrainer une saignée estivale dans l'effectif du club et Ismaïla Sarr pourrait ne pas s'éterniser chez les Hornets. Arrivé l'été dernier Outre Manche, l'international sénégalais de 22 ans (6 buts et 5 passes décisives en 30 apparitions toutes compétitions confondues) n'a pas réussi à aider son équipe à se maintenir, mais pourrait bien animer le mercato.

Selon le Watford Observer, Liverpool est l'un des trois clubs de Premier League à avoir manifesté de l'intérêt pour l'ailier des Lions. L'information a été confirmée par le Sun. D'après le quotidien anglais, Watford réclamerait 40 millions de livres pour libérer son joueur qu'il avait acquis l'an dernier à 35 millions d'euros.

Bien qu'aucune offre concrète n'ait été officiellement enregistrée à ce jour, les champions de Premier League ont pris contact avec les représentants du joueur, tout comme les Wolverhampton Wanderers et Crystal Palace qui pourrait lancer l'offensive en cas de départ de Wilfried Zaha.

L'intérêt pour l'ancien messin ne se limite pas seulement à la Premier League. Le Watford Observer parle de clubs français, espagnols et allemands qui seraient aussi dans les rangs et suivent de près le joueur. Sous contrat jusqu'en 2024 avec les Hornets Ismaïla Sarr ne cracherait pas sur un nouveau challenge.

Kalidou Koulibaly, un dossier têtu

Depuis plus de trois ans, les spéculations vont bon train sur un éventuel transfert de Kalidou Koulibaly. Très courtisé, le défenseur sénégalais de 29 ans serait suivi avec attention par les cadors des championnats européens : Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Barcelone, Paris Saint-Germain, qui ont tous coché son nom. Mais le président napolitain, Aurelio De Laurentiis, ne compte pas brader son joueur devenu une référence mondiale à son poste. Il ne cédera pas Kalidou qui a encore trois ans de contrat à Naples à moins de 90 millions d'euros.

Pour rappel, le joueur lui-même avait déclaré il y a quelques semaines qu'il était prêt à passer le reste de sa carrière en Italie. Mais depuis quelques jours, des rumeurs font de Manchester City le principal favori pour enrôler le défenseur sénégalais qui fait partie des options envisagées par Guardiola qui cherche à renforcer son équipe en vue de remporter la Premier League la saison prochaine.

Manchester United aussi serait très intéressé par les services de Koulibaly. Pour l'heure, le Napoli n'a encore entamé aucun pourparler avec les potentiels prétendants. La semaine dernière, le directeur sportif, Cristiano Giuntoli, avait fait savoir qu'aucune offre n'avait encore formulée officiellement pour le défenseur, malgré les nombreuses spéculations ; même si, a-t-il précisé, « Koulibaly a eu des propositions très importantes dans le passé et beaucoup d'intérêt ». Koulibaly devra encore prendre son mal en patience.