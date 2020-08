Ile Maurice: Covid-19 - Subvention japonaise de 300 millions de yens octroyée à Maurice

communiqué de presse

GIS - 6 août 2020 : Le gouvernement japonais a accordé une subvention de 300 millions de yens à Maurice pour l'achat d'équipements médicaux en vue de consolider le système de santé local face à la pandémie de Covid-19. Cet octroi s'inscrit dans le cadre du programme d'aide au développement économique et social du Japon.

À cet effet, un accord a été signé à Port-Louis hier par le ministre des Finances, de la Planification et du Développement économiques, Dr. Renganaden Padayachy, et l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon à Maurice, M. Yoshiharu Kato, en présence du ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce international, M. Nandcoomar Bodha.

Dans son allocution, le grand argentier a évoqué les relations diplomatiques et amicales entre Maurice et le Japon qui ont été établies depuis 1969. Il a exprimé sa gratitude envers le Japon pour son soutien continue, plus particulièrement dans le cadre de la pandémie de Covid-19. « L'octroi de 300 millions de yens est une nouvelle démonstration de l'engagement du gouvernement japonais à soutenir Maurice dans ces temps difficiles », a-t-il dit.

Le renforcement du partenariat stratégique avec le Japon a également été abordé. Dr Padayachy a ainsi plaidé pour la signature d'un accord général de coopération économique et d'un accord de double imposition.

Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce international, M. Nandcoomar Bodha, a rappelé que Maurice est désormais une nation sans infection locale de Covid-19. Il a remercié les pays amis dont le Japon qui ont fourni une assistance à Maurice sous forme d'aide financière et d'équipements en cette période de pandémie de Covid-19.

Quant à l'ambassadeur japonais, il a parlé de la politique du pays du soleil levant en faveur d'une couverture sanitaire universelle et de la minimisation de l'impact de la pandémie de Covid-19, qu'il a qualifiée de 'crise de la sécurité humaine'. M. Kato a aussi souligné la collaboration japonaise au niveau international afin de permettre au monde de surmonter la crise actuelle.

Relations nippo-mauriciennes

Maurice bénéficie du soutien du Japon dans divers secteurs par le biais notamment de la Japan International Cooperation Agency. Les autres projets mis en œuvre sont notamment un patrouilleur à grande vitesse pour la National Coast Guard, et le radar météo Doppler S-Band à Trou-aux-Cerfs.

De plus, un bureau de l'Economic Development Board est opérationnel depuis l'année dernière à Tokyo pour promouvoir le commerce et l'investissement entre Maurice et le Japon dans divers secteurs tels que les technologies de l'information et de la communication, l'économie océanique, la santé, le tourisme, le développement immobilier et le domaine financier.