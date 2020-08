Cote d'Ivoire: Conseil des ministres du 5 août/Hamed Bakayoko - "Je ne ménagerai aucun effort...pour mériter la confiance placée en chacun de nous"

document

Excellence Monsieur le Président de la République, il vous a plu, le jeudi 30 juillet 2020, de me nommer aux hautes fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, à la suite du rappel à Dieu de notre très regretté le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.

J'éprouve une vive émotion et un véritable honneur à prendre la parole devant Votre Excellence, ce jour, mercredi 05 août 2020, à l'occasion de la présente réunion du Conseil des ministres. Cette séance du Conseil des ministres se tient, faut-il le rappeler, à 48 heures de la célébration du soixantième anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance.

Je voudrais, avant tout propos, saluer la mémoire de mon illustre prédécesseur, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, dont l'ombre plane dans cette salle du Conseil où il nous a si souvent partagé sa passion et son amour pour la Côte d'Ivoire.

Oui, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est irremplaçable dans nos cœurs et dans nos esprits pour la qualité et la chaleur des relations humaines qu'il a entretenues avec chacune et chacun d'entre nous. Il nous a également tous édifiés par la loyauté et la compétence avec lesquelles il a servi son pays, la Côte d'Ivoire.

Les valeurs incarnées par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly inspireront fortement notre action. Excellence Monsieur le Président de la République, je voudrais vous exprimer ma très profonde gratitude pour l'honneur que vous me faites en me nommant en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement.

Durant ces trente dernières années, vous nous avez forgé par vos valeurs : le travail, la rigueur, le mérite, le sérieux et la recherche de l'excellence. Ces valeurs, vous les avez projetées à la face de la nation dès 1990 en mettant en exergue le modèle de l'Ivoirien nouveau qui allie compétence et engagement pour son pays. C'est cela qui a déterminé, de manière irréversible, notre engagement à vos côtés, Excellence Monsieur le Président de la République.

Nous vous sommes également infiniment reconnaissant pour nous avoir mis à votre école.

Une école où la patience, le respect des aînés et l'amour pour son pays sont des vertus cardinales. Vous nous avez également donné, chaque fois que nécessaire, l'occasion de servir la Côte d'Ivoire, à différents niveaux et de nous forger ainsi à la rigueur de la gestion d'un État.

Oui, Excellence Monsieur le Président de la République, vous êtes pour nous ainsi que l'ensemble des membres de votre gouvernement, le modèle de l'homme d'État accompli, dont la vision impacte positivement et durablement son pays ainsi que les hommes et les femmes, de génération en génération.

Excellence Monsieur le Président de la République, l'équipe gouvernementale que j'ai l'insigne honneur de diriger, sous votre haute égide, voudrait vous exprimer ses sincères remerciements pour la confiance placée en chacun d'entre nous. Nous entendons nous inscrire résolument dans votre grande vision du développement de notre cher pays, à l'effet de relever avec succès les défis politiques, sécuritaires, économiques et sociaux pour la paix et le bien-être de nos populations.

A cet effet, à l'occasion du premier conseil de gouvernement tenu le mardi 4 août 2020, j'ai demandé à l'ensemble des membres du gouvernement de rester concentré sur l'essentiel et nos obligations de résultats. Dans cette perspective, les actions urgentes du gouvernement porteront sur la poursuite de programmes importants, notamment : la lutte contre la maladie à coronavirus; le Programme d'actions prioritaires du gouvernement (Pap) ; le suivi des grands projets structurants ; l'exécution du Programme économique et financier avec le Fmi ainsi que les programmes de développement connexes ; la préparation du Budget de l'État pour l'année 2021 ; l'ouverture de la prochaine campagne cacao 2020-2021 ainsi que le suivi de la situation des autres filières agricoles ; le Programme social du gouvernement (PsGouv) ; l'organisation d'élections libres et transparentes dans un climat apaisé.

Excellence Monsieur le Président de la République, en cette occasion solennelle, je prends l'engagement devant vous, au nom de l'ensemble des membres du gouvernement, de ne ménager aucun effort pour mériter, chaque jour davantage, la confiance placée en chacune et en chacun de nous, en répondant avec célérité et efficacité aux légitimes aspirations de nos concitoyens.

J'ai foi, qu'avec l'aide de Dieu et sous votre haute autorité, la Côte d'Ivoire continuera d'accomplir de nouveaux progrès pour demeurer en toute circonstance, une terre d'espérance, un exemple du meilleur de l'Afrique, la patrie de la vraie fraternité, un grand pays africain.

Je vous remercie de votre aimable attention.