Sénégal: Discours attendu de Macky Sall au "Rassemblement d'espoir" de la FPU

Dakar — Le président sénégalais Macky Sall, lauréat du "Prix Sunhak 2020 pour la paix", va prononcer dimanche à partir de 10 heures une allocution par visioconférence lors de la première édition du Rallye dénommé "Rassemblement d'espoir d'un million de personnes" prévu à Séoul (Corée Sud), a appris l'APS auprès des organisateurs.

Cette manifestation initiée par la fédération pour la paix universelle (FPU) entre dans sa mission de réaliser "un monde céleste unifié d'interdépendance, de prospérité mutuelle et de valeurs universelles", précise un communiqué de l'organisation dirigée par la coréenne Hak Ja Han Moon.

Il est également attendu lors de cette rencontre, les interventions de Ban Ki-moon, ancien secrétaire général de l'ONU, du Révérend Paula White, conseillère technique du président américain Donald Trump, du Premier ministre du Niger, Brigi Rafini, de Dick Cheney, ancien vice-président des Etats-Unis d'Amérique et d'autres personnalités politiques et religieuses, ajoute la même source.

Elle signale que le Rallye d'espoir est "un appel à tous les peuples à réévaluer notre vocation spirituelle et notre potentiel humain par rapport à la réalisation d'un amour qui embrasse tous les peuples".

"Ce rassemblement interreligieux, interracial et mondial qui appelle à un espoir durable et à une progression vers l'interdépendance et la prospérité de l'humanité, est une occasion pour proposer des méthodes et des programmes pratiques pour résoudre les défis auxquels nous sommes confrontés en tant que famille humaine unique", fait-on savoir dans le communiqué.

La rencontre abordera la pandémie de Covid-19, les initiatives environnementales visant à protéger la terre, les moyens de mettre un terme à la pauvreté et à la faim ainsi qu'à la discrimination raciale, et un appel à la solidarité et à la coopération pour mettre un terme à tous les conflits dans le monde, renseignent ses organisateurs.

Selon eux, le rendez-vous de dimanche prochain va marquer le début d'autres rassemblements d'espoirs qui se tiendront chaque mois jusqu'en décembre.

La FPU et ses démembrements ont initié un tel rassemblement après avoir constaté que "le monde est toujours aux prises avec des conflits pour des territoires et des ressources, des discordes religieuses et raciales, l'effondrement des valeurs familiales, le changement climatique et d'autres défis malgré les progrès réalisés dans leur résolution", souligne le communiqué.

"La coopération internationale est en déclin, comme nous l'avons vu lors de l'actuelle pandémie du Covid-19, qui a apporté une tragédie aux familles du monde entier tout en coupant les gens les uns des autres et de leurs moyens de subsistance", fait savoir le texte.

Lauréat du "Prix Sunhak 2020 pour la paix", le chef de l'Etat sénégalais avait annulé son voyage en Corée du Sud, en février 2020, en signe de solidarité avec les Sénégalais bloqués en Chine pour cause d'épidémie de coronavirus.