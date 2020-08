Congo-Brazzaville: Ponton Awards 2020 - Le comité d'organisation dévoile le programme

Initialement prévue au Lagon en bord de mer, la cérémonie de récompense aux lauréats de Ponton Awards 2020, la soirée du mérite ponténégrin, aura finalement lieu le 15 août au Prince Hôtel derrière La Citronelle.

Pour être en conformité avec les instructions édictées par les autorités nationales, à savoir l'observation des mesures barrières et le couvre-feu, cette cérémonie prévue auparavant le soir aura finalement lieu en matinée. Le programme de la manifestation organisée par Prescom Media prévoit à 15h30 l'arrivée du comité d'organisation puis des invités et celle des nominés et de la presse à 16 h 00. L'ouverture du buffet intervient trente minutes plus tard et le début de la cérémonie est prévu pour 17 h 00 pour prendre fin à 18h30.

Signalons qu'après l'appel à candidatures et les propositions du jury, la publication de la liste des nominés a été suivie du vote public par whatsapp lancé le mois dernier. «Vos actions ne seront plus ignorées » est le crédo de Prescom Media qui, à travers cet évènement émulatif, récompense les meilleurs ayant une certaine auréole dans la ville océane et se distinguent dans leurs domaines respectifs. Et l'excellence entrepreneuriat primera les entreprises congolaises pour leurs idées novatrices, leur impact social et leur passion, l'engagement jeunesse distinguera des acteurs qui s'impliquent dans l'orientation de la jeunesse et participent à leur développement.

Les sociétés culturelles qui accompagnent les projets culturels recevront aussi une récompense tout comme les modèles artistiques, l'excellence sport. La cinquième catégorie honorera des acteurs qui ont des idées novatrices, un impact social et une passion pour le sport. Le trophée, l'attestation et les bons d'achats des appareils électro-ménagers sont les principales récompenses que recevront les lauréats de cette 1re édition de Ponton Awards le 15 août au Prince Hôtel.