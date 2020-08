Congo-Brazzaville: La classe de Gervais Loembé sur RFI dédiée aux expériences scientifiques autour des couleurs

L'émission 7 Millions de voisins de la Radio France internationale(RFI) continue à répondre aux attentes des auditeurs comme durant les sévices liés à la pandémie de coronavirus. Le Franco-Congolais Gervais Loembé apporte à nouveau sa collaboration.

Réalisée en direct chaque jour avec Cécile Lavolot, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Nicolas Benita et Emmanuelle Bastide, l'émission a de nouveau partiellement donné la parole au physicien Gervais Loembé, le 5 août dernier, autour du thème « chromatographie et décomposition des couleurs ».

Au programme du jour, des expériences scientifiques à hauteur d'enfants par lesquelles l'ancien professeur de physique-chimie a eu l'occasion de partager et communiquer sa passion des sciences et de leur vulgarisation.

Pour les auditeurs, il est établi désormais que pour « faire des sciences, il faut manipuler et observer ; décrire et comprendre ». L'émission du jour a porté sur l'expérience chromatographique et la décomposition de couleurs donnant par la suite accès à une seconde expérience portant sur les pigments qui constituent l'écran de télévision ; enfin, l'arc-en-ciel a été évoqué.

Après les précautions d'usage pour commencer ces expériences, et rappelant que, s'agissant de mineurs, ils doivent toujours être en compagnie d'un adulte, les auditeurs ont noté pour titre du jour sur leurs cahiers de laboratoire : la décomposition des substances.

Il s'est agi de séparer les constituants d'un mélange homogène. En Afrique, cette technique est utilisée pour colorer les pagnes. De leur côté, les parfumeurs l'utilisent pour obtenir les huiles essentielles.

A propos de l'arc-en-ciel, plusieurs croyances mythiques sont élaborées. Et pourtant, par expérience, Gervais Loembé a démontré que ce sont les rayons de soleil, à la suite d'une averse, qui provoquent dans le ciel un phénomène lumineux présentant les sept couleurs du spectre continu sous la forme d'un arc majestueux.

En résumé, sur les principes du jour, le Franco-congolais a dit vouloir démontrer qu'autour de nous, nous avons ce qui est nécessaire pour observer, interpréter et tirer des enseignements, parfois d'une grande pertinence en physique, sur la base de choses relativement simples. « Nous avons parlé de lumière. Celle-ci va nous permettre de décomposer la lumière du soleil. Elle rentre dans les gouttelettes d'eau et va donner toutes ces couleurs que l'on observe le matin avec un ciel bleu et le soir, avec un ciel qui va être plutôt jaunâtre », a-t-il conclu en fin d'émission.

