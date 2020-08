Congo-Kinshasa: Journée africaine de la décentralisation et du développement local - La prévention des conflits en première ligne

Le 10 août, marque chaque année, la célébration de la journée africaine de la décentralisation et du développement local (JADDL), décrétée par l'Union africaine. L'année 2020 a été placée par l'UA sous le signe de la prévention des conflits et du maintien de la paix sur le continent.

Pour y arriver, les autorités locales en tant qu'acteurs clés, les plus proches des populations, sont dans l'obligation de jouer leur partition. En RDC, le ministère d'État en charge de la Décentralisation et Réformes Institutionnelles met les bouchées doubles pour la réussite de l'évènement.

« La contribution des autorités locales à la prévention des conflits et au maintien de la paix sur le continent », c'est le thème général retenu cette année pour la célébration de la Journée africaine de la Décentralisation et du développement local.

La RDC qui est membre et cosignataire des statuts de la Conférence africaine de la Décentralisation et du développement local (CADDL), s'apprête comme les autres États membres à la célébration de cet événement, prévue le lundi 10 août 2020.

Dans un communiqué officiel signé hier jeudi 6 août par le ministre d'État, ministre de la Décentralisation et Réformes Institutionnelles, dont une copie est parvenue à notre rédaction, l'on note que pour l'édition 2020 de la journée africaine de la Décentralisation et du développement local, la célébration est dédiée à la paix sur le continent africain. C'est une célébration qui vise ainsi à réaliser une Afrique sans conflits, prévenir les génocides, à faire de la paix une réalité pour tous et à débarrasser le continent des guerres, des conflits violents, des violations des droits de l'Homme et des catastrophes humanitaires.

La RDC dans le concert des nations africaines reste engagée pour la paix et le développement avec un nouveau souffle apporté au niveau de la Décentralisation. Le document signé par le ministre d'État Azarias Ruberwa renseigne clairement, à cet effet, sur l'objectif que s'est fixé l'Union africaine pour cette année 2020 : « Faire taire les armes : créer les conditions propices au développement de l'Afrique ».

Ainsi, le thème général retenu cette année est explicité par les deux sous-thèmes, à savoir : « La participation des collectivités territoriales d'Afrique au système d'alerte précoce sur les conflits de l'Union africaine » et « la contribution des collectivités territoriales d'Afrique à la reconstruction de la paix et de la concorde entre les communautés en situation post-conflit ».

Le thème de la célébration chaque année de la Journée africaine de la Décentralisation et du développement local prend appui sur le problème majeur de l'année autour duquel les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine engagent les Africains à réfléchir en vue d'apporter leur contribution et d'y remédier autant que faire se peut.

Pour rappel, la célébration de la Journée africaine de la décentralisation est d'une importance capitale pour les collectivités locales, car plus qu'une simple date, c'est l'occasion de présenter ce qui fonctionne et d'encourager des leaders locaux et des fonctionnaires territoriaux qui exercent le service public local avec engagement, abnégation, compétence, probité et exemplarité et qui arrivent à créer progressivement, au niveau de leurs territoires, un environnement basé sur la confiance politique, économique et sociale.