Soudan: L'ONU se déclare prête à aider le pays à parer aux effets des inondations

Khartoum — La Commission d'aide humanitaire (HAC) a tenu jeudi une réunion avec les chefs des organisations onusiennes et les représentants des organisations de l'aide internationale pour passer en revue la situation des pluies et des inondations qui ont frappé le pays récemment.

La réunion qui a été assistée par le Ministre du Travail et du Développement Social, Lena Al-Sheikh, en présence du sous-secrétaire du ministère et de HAC, a passé en revue les effets de la saison des pluies et son impact sur le pays.

Le ministre a informé la réunion sur la réponse du gouvernement aux inondations à Khartoum et aux États et les besoins requis au cours de la période à venir, soulignant la nécessité de la coordination entre le gouvernement et les efforts internationaux pour conjurer les effets des inondations à Khartoum et aux États.

Le Coordonnateur résidant des Nations Unies au Soudan, Massimo Dyana, a exprimé la disposition à apporter l'aide et le soutien requis au gouvernement à son égard.