Algérie: Explosion de Beyrouth - Chanegriha présente ses condoléances

Alger — Le Général de corps d'Armée, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a eu, jeudi, un entretien téléphonique avec le Général d'Armée Joseph Aoun, Commandant de l'Armée libanaise, à qui il a présenté ses "sincères condoléances", suite à l'explosion du port de Beyrouth, tout en le rassurant de l'"entière disponibilité" de l'ANP à assurer les aides et assistance nécessaires, indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Suite à la catastrophe ayant secoué le Liban frère, après l'explosion du port de Beyrouth causant de considérables pertes humaines et dégâts matériels, et dans le cadre de la solidarité avec le peuple libanais, Monsieur le Général de Corps d'Armée Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'ANP a tenu un entretien téléphonique, ce matin 06 août 2020, avec le Général d'Armée Joseph Aoun, Commandant de l'Armée libanaise, à qui il a présenté ses sincères condoléances et exprimé ses sentiments de solidarité et de compassion suite à cette tragédie, tout en le rassurant de l'entière disponibilité de l'ANP à assurer les aides et assistance nécessaires", précise la même source.

"Dans ce sillage, et conformément aux instructions de Monsieur le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, il a été procédé à la mise à la disposition des Forces armées libanaises un hôpital militaire de campagne et une équipe médicale pour contribuer aux efforts de secours et de soins nécessaires, outre l'ensemble des aides dépêchées par Monsieur le président de la République en l'occurrence quatre (04) avions cargo des Forces aériennes, chargés de vivres, de produits médicaux et pharmaceutiques, de tentes et d'effets de couchage, ainsi que des staffs de médecins et de chirurgiens et des équipes de Protection civile, tandis qu'un navire algérien acheminera des cargaisons de matériaux de construction pour contribuer à la reconstruction du port de Beyrouth et des zones secouées par l'explosion", ajoute le communiqué du MDN.