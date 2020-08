Congo-Kinshasa: Journée Africaine de la Décentralisation et du Développement Local - Azarias Ruberwa confirme la célébration à Kinshasa

Le président national du RCD, M. Azarias Ruberwa - former DRC VP Ruberwa is also chair of RCD political party

COMMUNIQUE OFFICIEL

Le Ministre d'Etat, Ministre de la Décentralisation et Réformes Institutionnelles informe le public que la République Démocratique du Congo célèbre ce Lundi 10 Août 2020, la Journée Africaine de la Décentralisation et du Développement Local, « JADDL » en sigle, journée instaurée par l'Union Africaine en 2012 à l'initiative de la Conférence Africaine de la Décentralisation et du Développement Local, CADDL en sigle, dont notre pays, la République Démocratique du Congo est membre et consignataire des statuts.

La Célébration de la Journée Africaine de la Décentralisation et du Développement Local se fait autour d'un thème et ses sous-thèmes spécifiques à chaque année. Ce thème prend appui sur le problème majeur de l'année autour duquel les Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union Africaine engagent les Africains à réfléchir en vue d'apporter leur contribution et d'y remédier autant que faire se peut.

Pour cette édition de la Journée africaine de la Décentralisation et du Développement Local 2020, sa célébration est dédiée à la Paix sur le continent Africain. Elle vise à réaliser une Afrique sans conflits, à prévenir les génocides, à faire de la paix une réalité pour tous et à débarrasser le Continent des guerres, des conflits violents, des violations des droits de l'homme et des catastrophes humanitaires.

Dans ce contexte, l'Union Africaine se fixe comme objectif pour l'année 2020 : «Faire taire les armes: créer les conditions propices au développement de l'Afrique ».

C'est ainsi que la Journée Africaine de la Décentralisation et du Développement Local pour cette année 2020 a pour thème général: « La contribution des autorités locales à la prévention des conflits et au maintien de la paix sur le Continent ».

Ce grand thème est explicité par les deux sous-thèmes ci-après:

Sous-thème 1 : « La participation des collectivités territoriales d'Afrique au système d'alerte précoce sur les conflits de l'Union Africaine» ;

Sous-thème 2 : « La contribution des collectivités territoriales d'Afrique à la reconstruction de la paix et de la concorde entre les communautés en situation post-conflit ».

Fait à Kinshasa, le 06 Août 2020

Me Azarias RUBERWA MANYWA