Soudan: Experts soudanais participant à une réunion virtuelle sur l'énergie au Canada

Khartoum — Un certain nombre d'experts soudanais de l'intérieur et de l'extérieur du Soudan ont participé à la troisième réunion virtuelle du Forum soudanais de l'énergie, tenue mercredi à Toronto.

Deux documents ont été présentés au forum. Le premier document présenté par M. Salah Al-Naeem, un expert en énergie résidant à Toronto (Canada), traitait de la possibilité d'utiliser du charbon propre pour produire de l'énergie électrique au Soudan et de ses nombreux avantages, y compris le prix abordable, et a donné l'exemple de Vietnam, soulignant que 99% de l'énergie électrique au Vietnam est produite à partir du charbon et de la production d'eau et que le coût de production d'électricité est le moins cher parmi les pays de la région.

Le deuxième document présenté par l'ingénieur Abdel Moneim Badri, un expert en géologie résidant au Canada, a discuté des potentiels énergétiques qui existent dans la mer Rouge, qui peuvent contribuer à résoudre le problème de l'électricité au Soudan, et a souligné la possibilité de grandes quantités de gaz sur la place 15 de la mer Rouge, indiquant les efforts déployés dans le passé puis arrêtés.

L'ambassadeur Tariq Abu Saleh, l'ambassadeur du Soudan au Canada a parlé du rôle du Forum soudanais de l'énergie dans la recherche de solutions efficaces aux problèmes énergétiques au Soudan, indiquant que l'énergie est vitale pour le développement de tout pays. Il a souligné la nécessité de réformer et de développer le secteur de l'énergie, à mesure qu'il réalise le développement souhaité.

L'ingénieur Khairy Abdel Rahman, ministre (en charge) de l'Énergie et des Mines a salué la convocation du Forum et a déclaré que ce forum et d'autres efforts d'experts soudanais à l'étranger contribueraient à trouver des solutions aux problèmes énergétiques au Soudan.

Il convient de noter que le Forum soudanais de l'énergie est une plate-forme virtuelle pour les experts soudanais dans des questions énergétiques au Canada, au Soudan, aux États-Unis d'Amérique, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Émirats, au Qatar et en Zambie. Plus de 64 experts dans un certain nombre de domaines énergétiques ont participé à la dernière réunion.

