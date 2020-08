Maroc: INDH - 47 projets et actions de près de 32 MDH réalisés dans la province de Midelt en 2019

Midelt — Un total de 47 projets et actions d'un montant global de 31.822.067 millions de Dirhams (MDH) ont été réalisés dans le cadre de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) au niveau de la province de Midelt durant l'année 2019.

Selon des données de la province de Midelt, ces projets et actions ont été exécutés grâce à une contribution de l'INDH qui s'élève à 31.322.067 millions de Dirhams.

Parmi ces projets et actions, 5 ont été réalisés dans le cadre du programme I de l'INDH (Rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base) avec un investissement global de 8.728.968 (MDH).

Il s'agit, précise la même source, de projets d'adduction en eau potable au profit des douars Oulghazi et Imghal dans la commune d'Imilichil, d'équipement du quartier Izougaghen en assainissent liquide (Commune de Midelt), de construction des routes rurales Ait Bassou-Ait Ikkou et Tazmamart-Ksirt Amar et de construction d'une seguia à Douar Tazrouft (commune Zaouit Sidi Hamza).

Le programme II de l'INDH (Accompagnement des personnes en situation de précarité) a vu la réalisation de 8 projets et actions d'un montant global de 4.514.317 MDH.

Ces initiatives portent sur la construction, la mise à niveau, l'entretien, la maintenance ou l'équipement de centres sociaux, dont un centre d'enfants en situation difficile et une Maison pour personnes âgées dans la commune de Midelt et un centre d'accueil des personnes sans abri à Zaida.

Il s'agit aussi de l'équipement d'un centre d'hémodialyse à Boumia et de deux autres à Midelt, ainsi que de l'acquisition d'un moyen de transport au profit de deux centres similaires dans les mêmes communes.

De même, 3 projets et actions ont été réalisés au titre du programme III (Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes) avec un coût total qui s'élève à 4.250.000 millions de Dirhams.

Ayant pour objectif l'amélioration du revenu et l'appui à l'inclusion économique des jeunes, ces projets concernent la mise en œuvre du programme "Midelt Mobadara" en partenariat avec l'ADS (Agence de Développement Social), la création de la plateforme "Midelt Mobadara" et d'une autre pour l'appui des projets de développement.

Pour ce qui est du programme IV (Impulsion du capital humain des générations montantes), un total de 31 actions et projets ont été mis en œuvre grâce à une enveloppe budgétaire de l'ordre de 14.328.782 millions de Dirhams.

Ces projets portent sur les domaines d'accompagnement de la scolarité et de l'épanouissement des jeunes, de soutien à la santé de la mère et de l'enfant et de soutien au préscolaire.

Ils ont été réalisés dans les communes notamment de Midelt, d'Imilchil, d'Aghbalou, d'Agoudim, de Bou-Azmou, d'Anemzi, de Zaida, de Tounfite, d'Ait Ben Yacoub et de Boumia.

Lancée en 2005 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l'INDH est un chantier de Règne destiné à réduire les grands déficits socio-économiques, favoriser l'intégration économique des plus démunis et préserver ainsi leur dignité.