Maroc: Fête du Trône - Message de félicitations à SM le Roi du président mauritanien

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République Islamique de Mauritanie M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à l'occasion du 21-ème anniversaire de l'accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, M. El Ghazouani exprime, en son nom personnel et au nom du gouvernement et du peuple mauritaniens, ses sincères félicitations et ses souhaits de santé et de bonheur au Souverain, et ceux de davantage de progrès et de prospérité au peuple marocain frère.