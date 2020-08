Afrique du Nord: Algérie-Palestine - La coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur examinée

Alger — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaqi Benziane, a examiné, jeudi, avec l'ambassadeur de l'Etat de Palestine à Alger, Amine Makboul, l'état des relations historiques entre les deux pays ainsi que les voies et moyens du renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, indique un communiqué du ministère.

Les deux parties ont examiné, lors de cet entretien, "les voies et moyens du renforcement de la coopération bilatérale, l'échange d'expériences et la conclusion de conventions de jumelage entre les universités des deux pays", rappelant que l'université algérienne "avait contribué à la formation de bon nombre d'étudiants palestiniens dans tous les secteurs et les cursus universitaires (licence, master, doctorat), où un total de 1497 étudiants palestiniens poursuivent actuellement leur cursus dans les universités algériennes", conclut la même source.