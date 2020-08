Soudan: Le Front révolutionnaire discute des questions stratégiques liées à la paix

Juba — La direction du Front Révolutionnaire a annoncé qu'elle était en session permanente pour discuter des questions stratégiques concernant la paix et l'avenir de l'Alliance des Forces pour la Liberté et le Changement (AFLC) et le renforcement de l'organisation interne du Front Révolutionnaire.

Le porte-parole du Front révolutionnaire, Oussama Saeed a déclaré dans un communiqué de presse que le conseil s'est assuré des progrès des négociations actuellement en cours dans certains dossiers; Il a insisté sur la nécessité de l'accélérer pour parvenir à un accord de paix final dans les prochains jours, notant que la réunion portait sur l'avenir de l'AFLC et a souligné la nécessité d'ouvrir un dialogue sérieux et responsable avec les parties de la liberté et du changement; Faire un vrai bilan de l'expérience de la coalition depuis sa formation; et comment faire de vraies réformes qui contribuent à le maintenir ensemble au profit de la révolution et du pays.

D'autre part, le Front révolutionnaire a reçu une invitation du Royaume d'Arabie saoudite à participer à la réunion des Amis du Soudan qu'accueille par le Royaume d'Arabie saoudite.