Madagascar: Orange Pro League - La CFEM sollicite une réunion avec la FMF

La Pro League est interrompu depuis le 21 mars.

La fin de la saison 2019-2020 et la future saison avec une demande d'assistance financière, tels sont les sujets que la CFEM aimerait discuter avec la Fédération malgache de football. L'association l'a interpellé via une lettre officielle au début de la semaine.

La reprise du championnat de première division Orange Pro League est de plus en plus incertaine. Cependant, l'association des Clubs de Football Élite de Madagascar (CFEM) sollicite une réunion dans les prochains jours avec la Fédération malgache de football. Sa lettre adressée à cette instance nationale a indiqué que deux sujets importants devraient être abordés ensemble par les deux parties.

En effet, en premier lieu il est question de la fin de la saison 2019-2020 à décider d'un commun accord sur la suite à donner à la compétition inachevée (15 journées sur 22 effectuées) et sur la survie des clubs de l'Orange Pro League. « La pandémie de Covid-19 frappe le monde entier. En ces temps difficiles, nous sommes tous confrontés à des situations qui étaient imprévisibles voici quelques mois. Elles nous font sentir toute la fragilité de nos vies mais aussi de nos sociétés, de nos économies et de notre football », a affirmé le président de la CFEM, Arno Steenkist.

Cependant, la CFEM est convaincue que la Fédération Malagasy de Football (FMF) doit soutenir les clubs de l'Orange Pro League, compétition phare du pays et qui a un impact et qui suscite un engouement considérable dans toutes les régions où se jouent les matches. L'association se base sur les différentes communications de la FIFA et de son président Gianni Infantino qui sont aussi très encourageantes pour la reconnaissance du football de club à Madagascar.

Ainsi, la CFEM pense déjà à la future saison 2020-2021. « La CFEM est actuellement en train de préparer la nouvelle saison. Un certain nombre de points sont encore en suspens : le calendrier et les clubs qui y participeront, ceux de l'Orange Pro League actuelle, avec ou sans relégation, et avec ou sans les clubs promus du championnat de D2 (champions des ligues régionales) selon les décisions qui seront prises par la FMF sur la fin de cette compétition », peut-on lire dans la lettre.

Parmi les points souhaités à aborder figure l'application des licences de club de la CAF selon un calendrier à définir, avec à terme l'obligation de tous les clubs de l'Orange Pro League de s'y conformer.