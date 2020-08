Ile Maurice: Un point de vente de produits locaux pour les habitants de La Flora

communiqué de presse

GIS - 7 août 2020 : Répondre aux besoins des habitants de La Flora en leur garantissant l'accès à des produits de bonne qualité à des prix raisonnables, tel est le but principal de la mise sur pied d'une supérette dans cette localité.

Ce nouveau point de vente, mis en œuvre par La Flora Cooperative Stores Society Ltd en partenariat avec Somags Ltd, propose une grande variété de produits alimentaires locaux et opère du lundi à dimanche de 6 h à 21 h.

L'inauguration a été faite par le ministre du Développement industriel, des PME et des Coopératives, M. Soomilduth Bholah, le mardi 4 août 2020, en présence du ministre des Finances, de la Planification et du Développement économiques, Dr Renganaden Padayachy, ainsi que du ministre de la Santé et du Bien-être, Dr Kailesh Jagutpal.

Dans son allocution, le ministre Bholah a souligné que cette initiative est basée sur les intérêts des consommateurs et non les motivations à but lucratif. Il a mis en exergue la détermination du gouvernement à poursuivre sa politique de démocratisation de l'économie qui, selon lui, peut se concrétiser à travers la contribution des petites entreprises.

Rappelant que le secteur coopératif a un rôle clé dans le progrès socio-économique du pays, M. Bholah a ajouté que son ministère a mis en œuvre une série de mesures pour relever les nombreux défis auxquels le secteur est confronté au fil des ans. Ces mesures devraient permettre aux sociétés coopératives d'entreprendre des activités dans divers secteurs et d'encourager des coentreprises par le biais de soutien pour un fonctionnement efficace et durable.

Ces mesures, a-t-il dit, ont insufflé un nouvel élan au secteur coopératif, qui bénéficie désormais d'un dynamisme des activités et d'une visibilité accrue. Le ministre s'est dit convaincu que le secteur coopératif sera désormais capable de réaliser un de ses objectifs qui est de faciliter l'accès à des produits locaux de qualité aux consommateurs de l'île.