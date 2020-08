Madagascar: Stylisme - Kylian Mbappé propulse une marque malgache

Le footballeur et champion du monde français Kylian Mbappé vêtu d'un costume estampillé BoGasy. Une photo qui enflamme la toile. Un coup de projecteur sur le stylisme et la mode malgaches.

L'histoire d'une belle réussite, accompagnée d'un investissement personnel, du fruit d'un travail de longue haleine et d'une passion intarissable. Non, ce n'est pas celle du footballeur français Kylian Mbappé, sportif exemplaire au sein de l'équipe de France et champion du monde dont on vous parle. Plutôt celle d'une styliste tout aussi passionnée et tenace qu'est Hasimalala Kelhie, à qui l'on doit la marque BoGasy Madagascar, réputée pour sa qualité, mais surtout pour cette forme de prestige qu'elle procure aux heureux gentlemen qui l'arborent.

Le lien entre les deux? Tous les deux viennent respectivement de vivre une consécration dans leurs carrières personnelles. Avec son club le Paris Saint-Germain, Mbappé remporte la Coupe de la Ligue le week-end dernier,en s'illustrant fièrement dans un costume BoGasy Madagascar. Il procure ainsi par la même occasion une victoire supplémentaire à notre Harimalala Kelhie nationale. « Let's go ! » affirme-til sobrement sur son compte instagram. Il faut croire que dans son ensemble BoGasy Madagascar, un bleu marine gracieux sur une découpe stylée, il s'est à nouveau senti poussé des ailes ce jour-là.

Sur mésure

Dans une interview donnée à un confrère, Harimalala Kelhie avoue avoir été agréablement surprise en voyant la photo enflammer les réseaux sociaux. Un costume taillé sur mesure pour Kylian Mbappé lui-même, ce dernier lui a été remis par un proche en début d'année selon elle.

La styliste n'envisageait même plus de le voir un jour porté l'une de ses créations. « Ce sont là des créations exclusivement malgaches, produites ici même et dont on est extrêmement fier. Apportant une offre intéressante et plus distinguée dans le secteur des vêtements pour homme à Madagascar, BoGasy tend à rendre tous les hommes beaux gosses et prestigieux où qu'ils soient » nous confie Harimalala Kelhie, lors du lancement de la marque l'année dernière.

C'est ainsi désormais chose faite pour BoGasy Madagascar qui grâce à cette belle visibilité que lui offre Kylian Mbappé, apporte également une plus-value supplémentaire au stylisme et à la mode typiquement « Made in Madagascar » sur la scène internationale. Le secteur connait un essor considérable à l'étranger depuis ces dernières années.

A l'instar de Harimalala Kelhie, d'autres créateurs et créatrices ont déjà représenté l'étendard du stylisme malgache au-delà de nos frontières, comme d'Eric Raisina, Mialy Seheno ou encore Jaomatana pour n'en citer qu'eux. De même, le marché national s'étoffe de nouveaux talents, comme 3 Ladies Pirates et sa collection intitulée « Viavy » qui honore la gent féminine.