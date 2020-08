Madagascar: Paris Saint-Germain - Kylian Mbappé en mode BoGasy

La mode malgache s'exporte sur le plus haut niveau. Le joueur du Paris Saint-Germain a porté un costume signé BoGasy. Cette marque de vêtement malgache a habillé le champion du monde français.

« Je ne réalise pas encore, j'en tremble cinq jours après que j'ai vu la publication de Mbappé sur Instagram » a expliqué, Hasimalala Kelhie, la créatrice de la marque, encore sur le choc.

«L'histoire a commencé au mois de décembre 2019 lors d'un voyage d'une amie au pays. Elle était en contact avec Mbappé et je lui ai dit que j'aimerais habiller cette star du football.

Après étude de sa morphologie en voyant ses photos, je lui ai donné ce costume pour le transmettre à Mbappé. Et le joueur a reçu le costume au mois de janvier 2020.J'ai commencé à perdre espoir car sept mois plus tard, il n'a pas encore porté le costume, mais, là, le 30 juillet, la star a publié sur Instagram sa photo. Jusque-là, je suis dans le déni total, je n'arrive pas à y croire et ai compris aussi l'ampleur » a-t-elle continué.

Cette jeune créatrice qui ne s'intéresse pas au football, il y a encore un an de cela, est devenue la costumière des Barea. « C'est depuis l'épopée des Barea à la Coupe d'Afrique des Nations en Egypte que je me suis investie à fond dans le monde du football et c'est surtout grâce à mon fils qui est un grand fan de Bolida » a-t-elle conclu.

BoGasy a déjà habillé plusieurs joueurs de l'équipe nationale à savoir Melvin Adrien, Anicet Abel Andrianantenaina, Lalaina Nomenjanahary alias Bolida, Romain Métanire et Thomas Fontaine.

En tant que costumière officielle des Barea, les joueurs seront les ambassadeurs de la marque BoGasy. Un projet qui est en stand-by vu la situation sanitaire causée par la pandémie de Covid-19 et que les rencontres internationales restent suspendues.