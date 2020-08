Gabon: AXA/TRANSMED - Une union bénéfique pour les assurés

La cérémonie qui unit le groupe d'assurance Axa et la structure sanitaire TransMed s'est déroulée ce mercredi 8 août dernier à Libreville. La signature du partenariat entre Théophile Jocelyn Mboro Assogho et Cyrille Endama, respectivement Directeur Général Axa Gabon et Président-Directeur-Général de TransMed s'inscrit dans le cadre de l'innovation afin de faire bénéficier aux assurés du groupe Axa, des soins médicaux de qualité à domicile.

Le respect des mesures barrières étaient au rendez-vous. La crise sanitaire à Coronavirus oblige.

Signature, échange des documents et mélange de coudes en guise de poignée de mains (mesure barrière oblige) ont scellé l'union entre le groupe d'assurance Axa et la structure sanitaire TransMed. L'objectif visé par le groupe Axa est celle d'innover et surtout, d'offrir des services à valeur ajoutée aux asssurés. « Nous sommes dans un contexte de crise sanitaire et certains de nos compatriotes sont peut-être effrayés à l'idée d'aller dans les structures hospitalières. A à travers l'offre Axa/TransMed, je peux composer et bénéficier, dans le confort de mon salon, d'une consultation médicale et d'un conseil à domicile. Cela m'évite également des fils d'attentes et autres » lance Théophile Jocelyn Mboro Assogho, Directeur Général Axa Gabon.

Le partenariat entre les deux structures est apprécié à sa juste valeur par Enzo Willy Mbira Nze, Responsable Marketing et Commercial de TransMed. Cette structure sanitaire qui veut s'arrimer au standard national et international a des raisons de s'allier au groupe d'assurance Axa. « Axa représente un partenaire idéal pour ce qui est des qualités, simplicité et accessibilité du produit TransMed » affirme-t-il.

Il faut rappeler que Transmed est une nouvelle entreprise dans le domaine médical. Elle intervient comme une solution au contexte sanitaire actuel. Le Gabon compte désormais une entreprise de plus dans le domaine de la Santé. Cette entreprise privée de santé publique se veut un " hôpital mobile de proximité" qui offre des soins à domicile.

Avec la crise sanitaire à Coronavirus qui a dicté sa suprématie et contraint le monde au respect des mesures barrières, le couple Axa/TransMed vient offrir une opportunité aux Gabonais pour des soins de qualité à domicile.