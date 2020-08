Sénégal: Baisse du chiffre d'affaires des services et du commerce au mois de mai

Le ralentissement de l'activité du secteur tertiaire, au mois de mai 2020, s'est illustré avec la régression de 4,1% du chiffre d'affaires des services en rythme mensuel, indique l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

La même source explique cette situation par l'effet des baisses de ceux des « Activités de service et de soutien et de bureau » (-8,7%), des services « Information et Communication » (-8,0%) et des « Activités de transports » (-3,3%).

Cette contreperformance est toutefois atténuée par les hausses enregistrées dans les « Activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives » (+41,8%), les services d'« Hébergement et Restauration » (+5,4%) et les «Activités Spécialisées, scientifiques et techniques» (+4,0%). S'agissant du chiffre d'affaires du service de commerce, il s'est replié de 3,4%.