Angola: Plus de deux autres projets dans le cadre des investissements du PIIM à Catumbela

Catumbela — L'assainissement de base et les routes secondaires et tertiaires seront améliorés dans les quatre communes de la municipalité de Catumbela, avec l'exécution, cette année, de plus de deux autres projets financés par le Programme Intégré d'Intervention dans les Municipalité (PIIM), a appris l'Angop de bonne source.

Il s'agit des projets d'acquisition de deux camions compacteurs, une excavatrice et 45 conteneurs pour le système de collecte des déchets solides et d'un autre pour le terrassement de dizaines de kilomètres de routes, à destination et en provenance des communes de Catumbela, Gama, Praia do Bebé et Biópio.

À propos, le directeur du Cabinet d'études, de Planification et de Statistiques (GEPS) de Catumbela, Nelson Guilherme, a déclaré que la municipalité avait reçu 11 projets, dont neuf ont été approuvés par la Direction Nationale des Investissements Publics et sont déjà en exécution financière et physique.