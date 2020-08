Congo-Brazzaville: Musique - Innoss'B se déhanche sur « Olandi »

Après le succès du remix de la chanson « Yo pe », un featuring avec l'artiste tanzanien Diamond Platnumz, Inoss vient de présenter le single « Olandi ».

Depuis sa mise en ligne, les commentaires de félicitation venus de partout ont envahi la toile et les partages vont crescendo. Dans ce single de plus de quatre minutes, l'artiste tente de retracer son parcours. Il dénonce également les contrevents et l'ingratitude qui dominent l'univers musical africain. Inoss'B met les bouchés doubles à travers son concept AfroCongo grâce à ce nouveau titre qui mélange l'authenticité de la rumba congolaise aux styles urbains.

Le décor du lieu de tournage, l'accoutrement des danseurs et la réalisation du clip riment avec la légitimité africaine. Le chanteur congolais Innoss B qui a totalisé plus de cent million de vues sur YouTube avec sa chanson « Yo pe », continue à travailler pour la promotion de son art.

Né le 5 mai 1997 à Goma, Innocent Didace Balume, connu sous le nom de scène Innoss'B, a été récemment nominé à l'édition 2020 des BET Awards, une cérémonie qui récompense et rend hommage aux artistes afro-américains et des minorités dans la musique, le divertissement, le sport et d'autres secteurs.