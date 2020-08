Soudan: Directeur des statistiques rencontre le responsable politique de la région africaine, aux Nations Unies

Khartoum — Le directeur général du Bureau Central de Statistique , M. Ali Mohamed Abbas a examiné lors de sa rencontre vendredi avec M. Dmitry Shlashenko, haut fonctionnaire des affaires politiques de la région africaine aux Nations Unies au sein de l'équipe de planification et la délégation d'avancé à la Mission des Nations Unies au Soudan composée sous la résolution 2524, il a discuté le rôle de la mission et ses objectifs dans la période à venir, en plus de l'assistance qu'il apportera au Soudan.

La réunion a porté sur le rôle du Bureau central de statistique pendant la période de transition en fournissant toutes les données et statistiques permettant aux différents secteurs de s'acquitter de leurs obligations, en plus de la conduite du sixième recensement de la population et des logements et du recensement agricole complet qui devrait être mis en œuvre au cours des deux prochaines années.

Le responsable onusien a fait part des efforts nécessaires pour fournir un appui et assistance technique au Bureau Central de Statistique.