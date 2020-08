Egypte: Al-Sissi ordonne d'utiliser les dernières technologies dans la mise en place des projets de télécommunications et de numérisation

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi ordonne d'appliquer les normes internationales les plus élevées et d'utiliser les dernières technologies et les dispositifs technologiques dans la mise en place des projets de télécommunications et de numérisation, en tenant compte de l'harmonie entre tous les secteurs gouvernementaux concernant le sujet de la transformation numérique de l'État.

M. Al-Sissi a tenu ces propos lors d'une réunion avec le Premier ministre, Moustafa Madbouly, le ministre des Communications et des Technologies de l'Information (TIC), Amr Talaat et le chef de l'Autorité d'ingénierie des Forces armées, Ihab Al-Far.

L'infrastructure technologique de transformation numérique des institutions de l'État et les efforts déployés pour améliorer la compétence des ressources humaines en ce sens, ainsi que les projets visés par le Centre pour les applications de l'intelligence artificielle ont fait l'objet d'examen lors de cette réunion, a déclaré le porte-parole de la présidence de la République, l'ambassadeur Bassam Radi.

Le ministre des TIC a passé en revue les derniers développements liés à la construction d'un centre pour les applications de l'intelligence artificielle et sa structure organisationnelle qui vise à établir nombre de projets dans les domaines du planification urbaine, de la santé, de l'agriculture, de l'irrigation, des analyses économiques ainsi que dans la formation des ressources humaines impliquées dans le projet de numérisation, et ce dans le but de soutenir la performance gouvernementale et fournir les services numériques les plus modernes aux citoyens au niveau de la République.

Le chef de l'Autorité d'ingénierie des Forces armées a également présenté la partie liée à la construction de l'infrastructure technologique moderne dans le cadre du Projet national de numérisation et du Centre pour les applications d'intelligence artificielle, passant en revue l'état d'avancement de certains méga-projets nationaux, en particulier la nouvelle capitale administrative et ses quartiers et secteurs, tels que le quartier gouvernemental, la Place du Peuple, les parcs centraux et la mosquée Misr et le complexe d'enseignement spéciale, en plus des derniers développements du projet national d'extension du réseau routier, des axes et des ponts au niveau de la République.