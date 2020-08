Egypte: Dendias - L'accord égypto-grec sur la délimitation des frontières maritimes est un exemple à suivre

La signature de l'accord sur la délimitation des frontières maritimes est un exemple à suivre dans le cadre du droit international, du respect des droits de la mer et des relations de voisinage qui contribuent à la stabilité, a déclaré le ministre grec des Affaires étrangères Nikos Dendias.

Lors de la conférence de presse conjointe tenue avec le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Choukry, le chef de la diplomatie grecque a indiqué que cet accord était le fruit de pourparlers tenus à long terme, et contraire à tout accord quelconque signé entre Ankara et Tripoli, qui est d'ailleurs infondé et ne mérite aucune attention.

Et de préciser que l'accord détermine les étendues du plateau continental grec, et est appelé à donner le coup d'envoi à une nouvelle phase des relations plus étroites entre les deux pays, afin de pouvoir relever leurs défis communs.

M. Dendias a de nouveau remercié son homologue égyptien pour leur étroite coopération, qui a débouché sur la signature de cet accord en faveur des deux peuples et des deux pays.

Et pour conclure, il a affiché son espoir de voir les pays voisins" emboîter le pas" à l'Egypte et la Grèce, réitérant l'importance de respecter complètement le droit international.