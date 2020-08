Afrique: Mondial 2022 - Pas de Congolais sur les six arbitres africains en observation

A exactement deux ans et trois mois de la compétition, la Fédération internationale de football et association (Fifa) a déjà présélectionné six arbitres africains qui pourront représenter le continent à la prochaine Coupe du monde. qui se tiendra du 21 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar.

Comme lors des précédentes éditions, la République du Congo ne sera pas représentée par les hommes de sifflet lors du déroulement de la plus grande compétition du football qui se tiendra du 21 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar.

Certes les éliminatoires du mondial 2022 n'ont pas encore débuté, mais la Fifa prend déjà ses dispositions. L'instance faitière du football mondial continue son organisation en dépit de la pandémie à coronavirus qui sévit dans le monde.

Les arbitres présélectionnés africains pour officier la prochaine Coupe du monde sont, en effet, composés des multiples nationalités avec une prédominance du Maghreb. Il s'agit de six arbitres qui constituaient l'équipe africaine pendant la dernière édition en Russie, à savoir l'Algérien Mustapha Ghorbal, le Marocain Rédouane Jiyed, le Sénégalais Maguette Ndiaye, l'Egytien Oumar Mohamed, le Congolais de la RDC Jean Jacques Ndala et l'Éthiopien Bamlak Tessema.

En attendant la confirmation de cette présélection par la Fifa, ces arbitres sont invités à travailler avec professionnalisme lors de la reprise des compétions interclubs de la Confédération africaine de football qui reprendront courant septembre. « En fait, ils ne sont pas encore officiellement sélectionnés. En attendant le début de la compétition, la Fifa a préféré les présélectionner afin de suivre attentivement leur prestation pour retenir définitivement ceux qui représenteront le continent », nous a confié notre source au sein de la Fédération congolaise de football.

La Coupe du monde de football 2022 est la 22e édition. Elle se déroulera au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022, jour de la fête nationale du Qatar et une semaine avant Noël. La tenue de cette compétition prévoit un marché télévisuel de plus de 3,2 milliards de téléspectateurs. La présence du Qatar, qualifié d'office en tant que pays hôte de la compétition, perpétue la tradition des équipes faisant leur apparition pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du monde. Notons que dans le cadre des éliminatoires zone Afrique, le Congo est logé dans le groupe H en compagnie du Sénégal, de la Namibie et du Togo.