Congo-Kinshasa: Illustration - Nicholle Kobi met à l'honneur les femmes afro-descendantes

Fondatrice de Nicholle Kobi Studios et de Nickis Groove Brands, l'illustratrice française d'origine congolaise de la République démocratique du Congo est une dessinatrice basée à Paris. A travers ses magnifiques illustrations, la jeune entrepreneure a réussi à obtenir une large audience en postant ses créations sur les réseaux sociaux.

Née à Kinshasa et grandi dans le nord de la France auprès de son père, Nicholle Kobi a connu un parcours scolaire enrichissant dans le domaine de l'art avant de se relancer dans le design. Après avoir étudié l'art au collège et au lycée dans le but d'entrer dans la prestigieuse école des beaux-arts, la jeune afro parisienne bénéficie de plusieurs heures d'apprentissage dans son lycée mais échoue à son examen d'entrée. Elle déménage alors à Paris pour faire des études d'histoire de l'art avant de finalement tout abandonner pour des études en Banque et Assurance. La passion d'illustratrice renaît lorsque cette dernière en état de gestation et alitée se remet à dessiner et, depuis, elle ne s'est pas arrêtée.

Avec environ six ans de carrière et engagée pour la cause feminine, Nicholle Kobi peint les portraits des femmes africaines modernes et intellectuelles. « Nous ne sommes pas moins belles que d'autres femmes, nous ne valons pas moins qu'elles et nous pouvons être celles que nous voulons devenir », dit Nicholle avec beaucoup d'assurance. Dans ses illustrations, elle met en avant les femmes noires dans leurs activités quotidiennes. « Ce sont des femmes classes, très féminines, belles, occupées et préoccupées. On les retrouve aussi souvent amoureuses, en charmante compagnie d'amies, et dans différentes villes », souligne-t-elle.

Au-delà de son engagement à vouloir représenter la femme noire sur ses plus belles facettes, Nicholle considère l'art comme un moyen de se présenter au monde et de casser les stéréotypes. En plus de cela, elle utilise également ses illustrations pour affirmer ses différentes positions sur les situations dans le monde. Notons que ses œuvres lui ont permis de diriger la série animée African Queens dans « Queens », une série élégante et de haut niveau sur six extraordinaires reines africaines, d'Erick Barmack, ancien dirigeant de « Netflix », une entreprise multinationale américaine spécialisée dans la production des films, séries télévisées.