Congo-Kinshasa: NBA - Un documentaire sur le parcours de Serge Ibaka désormais diffusé sur les plateformes en ligne

Presque un an après sa première mondiale au Festival du film de Toronto, le film documentaire « Anything is Possible », qui retrace le parcours de la star de la NBA congolaise, Serge Ibaka, est désormais diffusé sur la plateforme « Crackle » depuis le premier août. Serge Ibaka a joué un rôle-clé lors de la victoire de l'équipe de Toronto Raptors en 2019 face aux Golden state Warriors. Kawhi Leonard a certes remporté le titre de meilleur joueur des finales, mais le rôle d'Ibaka s'est avérée essentiel pour son équipe.

Dans le film, on montre Ibaka de retour dans son pays natal, portant le trophée «Larry O'Brien» remporté par les Raptors. Il rencontre ses compatriotes et fait le tour des rues où il a grandi en brandissant fièrement son trophée. Mais il revient aussi dans le documentaire sur des évènements douloureux de sa vie, comme la mort de sa mère quand il n'avait que 8 ans et quelques années plus tard, l'emprisonnement de son père pour des raisons politiques. Mais Ibaka parle aussi de basket avec le chef de l'Etat lorsqu'il va lui présenter son trophée. Il retourne dans le restaurant où jeune, il allait quémander la nourriture et rend visite à son ancien entraîneur. Il repart aussi dans le club de basket où il est tombé amoureux de ce sport qui a changé sa vie.

Ibaka est resté en contact avec sa communauté d'enfance par le biais de sa fondation qui vient en aide aux jeunes démunis. Comme le titre du film le suggère (Tout est possible), la vision du monde d'Ibaka est fermement optimiste. « Je voulais raconter mon histoire d'une manière unique et différente », dit-il. Et de poursuivre : « Je n'oublierai jamais d'où je viens, et mon parcours pour devenir champion de NBA a été difficile à réaliser. Je pense que tout le monde peut apprécier ce film, mais je serai particulièrement fier si à travers mon parcours je peux inspirer au moins un enfant au Congo ou ailleurs dans le monde, à donner tout leur possible pour réaliser leurs rêves .»

Le documentaire sur la star congolaise de la NBA a été réalisé par Vinay Virmani et produit par la boîte « The Soul Entertainment, Inc », en collaboration avec « Ouenzé Entertainment », la boîte de production du natif du Congo dont la vie est devenue une vraie « success story ».