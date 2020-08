Congo-Brazzaville: Economie numérique - Le pays réaffirme son engagement à développer le secteur

Lors d'une visioconférence organisée le 6 août par l'alliance Smart Africa, le ministre congolais en charge des Postes et des Télécommunications, Léon Juste Ibombo, a signalé que son pays milite pour l'émergence de l'économie numérique en Afrique.

Pour mettre en pratique la stratégie nationale de développement de l'économie numérique dite « Vision Congo digitale 2025 », Léon Juste Ibombo pense qu'il faut miser sur le e-gouv, le e-business et le e-citoyen. « Cette stratégie est renforcée par les décrets fixant les modalités de gestion du fonds pour l'accès et le service universel des communications électroniques et vise à offrir au public sur l'ensemble du territoire national le service des communications électroniques à un coût abordable », a-t-il indiqué.

Selon Léon Juste Ibombo, le Congo qui dispose d'une vision politique affirmée offre un environnement de confiance numérique propice à la croissance et au développement durables.

Cette visioconférence qui s'est tenue sur le thème « Le numérique catalyseur de croissance et du développement en Afrique » consistait à proposer des initiatives permettant d'assurer la transformation digitale des Etats africains. Plusieurs experts du numérique ont participé à cet échange dont Minette Libom Li Likeng, ministre camerounais des Postes et Télécommunications, Laciné Koné, président du Smart Africa, Loïse Tamalgo, vice-président en charge des relations publiques pour l'Afrique subsaharienne de Huawei et bien d'autres.