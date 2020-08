Congo-Brazzaville: Parution - « Expérience du coronavirus au Congo : Quelles leçons pour l'avenir » de Roger Armand Makany

La publication de cet ouvrage fait suite à l'appel du secrétaire général du Cames, Bertrand Mbatchi, invitant les promus de l'institution à se mobiliser pour des réflexions méthodiques et audacieuses capables d'apporter des contributions concrètes à la pandémie de covid-19.

Sur 121 pages, l'auteur dresse un bilan des conséquences sociales et politiques de la crise sanitaire liées à la covid-19 en République du Congo et propose des scénarios de gestion sanitaire et administrative à même de répondre aux besoins actuels et futurs du pays.

L'essai publié aux ICES est une démonstration de la démarche stratégique de la riposte du gouvernement qui s'est appuyé sur les stratégies de prévention, de protection et précaution. Les mesures prises ont permis de contenir la pandémie et, cependant, en attendant les médicaments et le vaccin, il va falloir vivre au quotidien, matin, midi et soir avec le virus covid-19, un virus virulent et contagieux.

Cette étude du Pr Roger Armand Makany rappelle les raisons qui ont conduit aux quatre déclarations du 14, 16, 18 et 21 mars mais aussi celles du 28 mars et 30 avril 2020. La prospection s'achève en montrant que la covid-19 est certes une menace, mais aussi une opportunité à cause des leçons à tirer pour l'avenir du Congo.