Egypte: AE - L'accord sur la délimitation des frontières affirme les relations égypto-grecques distinguées

La signature de l'accord sur la délimitation des frontières maritimes, au terme d'une série de pourparlers, affirme les relations distinguées entre l'Egypte et la Grèce et permet d'aller de l'avant pour profiter des ressources dans la zone économique exclusive notamment les réserves pétrolières, a déclaré jeudi le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri.

Le chef de la diplomatie égyptienne a fait ces déclarations jeudi lors de la conférence de presse conjointe durant laquelle il a signé cet accord avec son homologue grec Nikos Dendias.

La visite du ministre grec des Affaires étrangères constitue un développement important dans les relations bilatérales notamment avec la signature de l'accord sur la zone économique exclusive, conclu après une série de rounds de pourparlers et dont les articles sont conformes au droit international et à la Convention de l'ONU sur le droit de la mer, a déclaré M. Choukri.

Et d'ajouter que l'accord précité traduit la volonté de la direction politique des deux pays de continuer à booster leur relation et leur coopération dans les domaines politique, militaire, économique et culturel en sus de leur coordination quant aux différentes questions d'intérêt commun.

Le ministre a indiqué que cet accord devrait permettre à l'Egypte et la Grèce de profiter des ressources disponibles dans la Zone économique exclusive de chaque pays à part, notamment les réserves pétrolières et gazières, et d'ouvrir de nouvelles perspectives pour une coopération régionale dans le domaine de l'énergie à la lumière de leur participation au Forum du gaz de la Méditerranée orientale.

Les relations d'amitié égypto-grecques ont toujours été un élément fondamentale pour préserver la sécurité et la stabilité dans le Méditerranée orientale, de lutter contre les dangers et menaces dus aux politiques irresponsables qui appuient le terrorisme, l'extrémisme et les idéologies radicales.