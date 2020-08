Sénégal: Sénégalais, pour qui nous prenons nous ?

La lecture du texte de l'Archevêque Mgr Benjamin Ndiaye sur l'attitude des Sénégalais face à la COVID-19 ne devrait pas nous laisser indifférent tout comme les nombreuses mises en garde du Khalife Général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour que j'ai eu à lire ou à entendre. Ils ont raison et parfaitement raison.

Au Sénégal, la COVID-19 est certes, un fléau mais, n'en est pas le pire. Le pire, c'est plutôt notre comportement socio-culturel aux antipodes de la discipline et du sens des responsabilités individuelles et collectives, un mélange (suicidaire et criminogène pour n'importe quelle société) fait d'insouciance, d'inconscience, voire d'insolence vis-à-vis de Tout et de Tous (y compris Dieu dont on se targue d'être les favoris). Il est temps de se ressaisir sinon, le réveil sera brutal ou le sommeil profond, si on se réfère au nombre croissant de décès liés à la pandémie.

Posons-nous la bonne question : «pour qui nous prenons nous, nous homo senegalensis ?» Pourquoi notre attitude est toujours celle de la déance permanente à l'autorité, à la logique et à l'évidence ? Pourquoi faire les bons gestes, avoir les bonnes attitudes constructifs et protecteurs du plus grand nombre nous sont-ils si difficiles ? Pourquoi la vie (et surtout la mort) des autres n'est-elle pas notre problème quand nous aurions pu contribuer à la préserver, en faisant juste l'effort de respecter le minimum de prescriptions de nos autorités administratives ou religieuses ? C'est quoi, notre problème, nous autres Sénégalais pour que nous ne comprenions pas que rien ne se fait de bien, aucun mal ne se conjure, non plus, dans une nation sans les efforts et les sacrifices conjugués de tous ?

Au risque de déplaire à beaucoup et sans prétention de donner des leçons, j'ai décidé de prendre mes responsabilités pour m'exprimer en tant que Sénégalais et dire «assez» ! Je préfère cela plutôt que d'aller tous les jours ou toutes les semaines à la morgue ou au cimetière «pour accompagner les victimes de COVID 19», en attendant peut-être d'être un jour appelé à quitter la liste des «accompagnateurs» pour figurer sur celle des «accompagnés».

De loin, j'entends la clameur énorme des «Dieu nous en garde !» monter à l'évocation de notre propre mort. Ça, nous savons le faire ! Égoïstement ! Et si nous commencions d'abord par nous garder nous-mêmes et surtout garder les autres, les personnes âgées, les malades graves qui succombent chaque jour de COVID 19 au lieu de nous dire : «Tant pis pour eux !» ?

Arrêtons l'hémorragie pendant qu'il est encore temps. Nous le pouvons si nous le voulons ! Il suffit juste d'une chose : être moins réfractaires à l'ordre et à l'autorité pour rendre notre pays plus réfractaire au virus COVID 19. Cette lettre océane ne se veut ni arrogante, ni prétentieuse. Elle veut juste contribuer à créer cet électrochoc pour un nouvel élan national de lutte contre la pandémie impliquant chacun d'entre nous pour infléchir la tendance.

AUGUSTIN SENGHOR

CITOYEN ÉCOLO-HUMANISTE GORÉE