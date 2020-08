Sénégal: Sedhiou - La hantise des accidents par la foudre - 63 équipements installés, mais le défaut de maintenance fait douter de leur fonctionnalité

Le département de Sédhiou a reçu une couverture de 63 paratonnerres ces cinq dernières années et attend une centaine d'ici 2022. C'est ce qu'a fait savoir Ibrahima Fall, préfet du département. Il précise que chaque paratonnerre doit être couplé à un parafoudre pour être opérationnel. Toutefois, et malgré ce maillage du territoire départemental, en ces équipements de protection, des accidents par la foudre sont récurrents à Sédhiou. La maintenance fait défaut et le doute sur la fonctionnalité de ces appareils de protection civile habite le cœur des citoyens.

Il existe des paratonnerres et des parafoudres au niveau de plusieurs édifices et services publics du département de Sédhiou. Le préfet Ibrahima Fall, par ailleurs, président de la commission auxiliaire départementale de la protection civile a fait savoir qu' «à ce jour, 63 paratonnerres sont installés dans différents lieux stratégiques du département de Sédhiou en sus de l'existant que nous avons trouvé ici.

Ces dernières années l'Etat a déployé d'énormes efforts en matière de protection civile en dotant les communes de paratonnerres». «En 2015, nous en avons reçu 14 unités, 21 en 2016, 15 durant les années 2017 et 2018, 05 en 2019 et 08 cette année 2020. Ce qui donne les 63 paratonnerres. Il y'a un quota de 100 paratonnerres prévu pour le département de Sédhiou entre 2020 et 2022», a déclaré le chef de l'exécutif départemental de Sédhiou.

Au sujet de la fonctionnalité de ces équipements de protection, le préfet du département de Sédhiou qui relève que ce quota est affecté à chaque département au Sénégal, a, en outre expliqué que «l'installation se fait par une équipe de techniciens qualifiés en la matière. Chaque paratonnerre est normalement accompagné de parafoudre pour permettre de jouer les deux rôles. Si à l'installation les techniciens rassurent de leur fonctionnalité, il reste que le suivi doit se faire souvent pour s'assurer de leur opérationnalité alors qu'à Sédhiou il n'existe pas de technicien apte à faire cette maintenance», précise le préfet de Sédhiou Ibrahima Fall.

DES DOMMAGES RECURRENTS SUR LES APPAREILS FONT DOUTER DE LEUR FONCTIONNALITE

Dans la région de Sédhiou, des dégâts sont signalés chaque année sur les appareils électroménagers suite à des descentes de foudre et de tonnerres. L'an dernier, la préfecture, l'un des symboles décentralisé de la République qui dispose bien de paratonnerre et de parafoudre a perdu beaucoup de matériels informatiques à savoir le modem du réseau internet, des ordinateurs, des imprimantes et autres photocopieurs.

Le préfet Ibrahima Fall confirme la fonctionnalité de ses paratonnerres et parafoudres installés dans son service mais souligne que «la décharge électrique était si puissante que les équipements de protection ne pouvait pas les déjouer». Ailleurs, en ville comme en milieu rural, des dommages du genre sont souvent signalés et parfois même des cas de mort d'homme comme à Tanaff (extrême Sud-Est) où une jeune dame a péri après avoir reçu une décharge de la foudre. En plus, indique le préfet Ibrahima Fall, la durée de vie de ces équipements est relativement courte parce que ne dépassant pas trois voire quatre ans.