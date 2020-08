Togo: Vite, devant vos écrans

L'émission 'Afrique Hebdo', diffusée sur France 24, consacrera sa prochaine édition, le 8 août à 13h15, au Togo.

L'occasion de découvrir le marché vaudou ou marché aux fétiches de Lomé et le Koutammakou. Cette région abrite le peuple Batammariba; elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO car elle est le témoignage vivant d'une culture traditionnelle africaine profondément respectueuse de la nature.

Rencontre aussi avec Yao Bobby, rappeur engagé, agitateur de conscience et initiateur du festival "Désenchainés", un événement qui met en avant la culture togolaise et prône un retour aux origines plutôt que d'imiter les artistes américains et européens.

Le reportage s'intéressera également aux initiatives qui visent à rendre Lomé plus écolo. Longtemps appelée « Lomé la poubelle », la capitale a vu naître des entreprises et des mouvements citoyens qui la nettoie et la rende plus verte, notamment grâce au recyclage.