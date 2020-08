Soudan: Le gouverneur du Centre-Darfour rencontre la (MINUATS)

Zalingei — Le gouverneur du Centre-Darfour Dr Adeeb Abdulrahman a confirmé que le gouvernement de la révolution travaille pour sauver et préserver la vie des citoyens.

Il a ajouté, lors de sa rencontre vendredi dans son bureau avec une délégation de la nouvelle mission des Nations Unies (MINUATS) que la réunion avait un but de consultation, car elle traitait des questions de protection des civils, de l'état de droit, de la vision de l'État et de la vision nationale.

Adeeb a indiqué que les projets économiques et sociaux renforcent la paix en plus du besoin de technologie, d'alerte rapide et d'applications qui aident dans le domaine de la sécurité.

Pour sa part, M. Stephen chef de l'équipe de planification de MINUATS a confirmé que l'équipe se compose de trois unités, à savoir les unités de protection, l'état de droit et les négociations, et que l'objectif de la visite est d'identifier les besoins de l'État fédéré du Centre-Darfour à cet égard en plus des conditions économiques et la contribution de MINUATS dans ces domaines