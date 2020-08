Soudan: Les forces armées condamnent les attaques du SPLM-Hélou contre des citoyens

communiqué de presse

Khartoum — Les Forces armées ont publié un communiqué dénonçant les attaques du SPLM (Hélou) contre des citoyens et des forces armées dans le sud du Kordofan.

Soulignant qu'après la poursuite des mesures de confiance entre toutes les parties à la lumière du cessez-le-feu et des négociations de paix en cours à Juba; Cependant, certaines forces affiliées au Mouvement Populaire, (SPLM /Hélou), ont attaqué les caravanes {Al-Morhal} des bergers revenant du Sud vers le Nord.

Un communiqué sur les attaques du Mouvement populaire (aile Hélou) contre les citoyens et les forces armées au Sud-Kordofan.

À un moment où les mesures de confiance se poursuivent entre toutes les parties et à la lumière du cessez-le-feu et des négociations de paix qui se déroulent à Juba, les forces affiliées au Mouvement populaire, aile Al-Helou, ont attaqué et agressé les caravanes des bergers revenant du sud vers le nord, et la force travaillant pour le sécuriser appartenant aux forces armées, en tendant des embuscades et en plantant les mines sur la route d'Al-Morhal dans la région de Khor Al-Waral au Sud-Kordofan, qui ont entraîné la mort et la destruction de matériels militaires et civils.

Les forces armées affirment leur devoir d'assurer la sécurité nécessaire à la circulation des citoyens et d'assurer l'exercice de leur vie normale et leur protection, tout en étant pleinement attachées au cessez-le-feu et aux mesures de confiance.