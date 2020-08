Soudan: Tawur - Le gouvernement oeuvre à la réalisation des revendications justes et légitimes

Halfa Jadida — Le membre du Conseil de souveraineté, prof. Siddig Towur a déclaré que ce qui se passe dans n'importe quelle partie du Soudan représente la plus haute importance pour la plus haute hiérarchie de l'État, ce qui nous oblige à arriver le plus tôt possible sur le site de l'événement pour préserver les droits.

En s'adressant aux habitants du village (10) Murshid à la nouvelle Halfa { Halfa Jadida}, Towur a ajouté que dans l'état de droit, la loi est prise avec ses institutions et que les canaux du gouvernement de la révolution ne sont pas venus pour dominer le peuple, mais pour le servir et réaliser des revendications justes et légitimes.

«Nous avons écouté les éclaircissements du Comité de sécurité et ses rapports, et nous avons également écouté le Comité des habitants du village (10) et reçu leur mémo avec une explication de son contenu, et nous pensions que ce mémorandum contient des droits et nous travaillerons à mettre en œuvre les droits qui y sont contenus», a déclaré Towur.