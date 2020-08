Algérie: Secousses telluriques à Mila - "l'Etat n'abandonnera pas ses citoyens"

Mila — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamal Beldjoud, a affirmé vendredi à partir de Mila que "l'Etat n'abandonnera pas ses citoyens".

"Ma présence aujourd'hui dans la wilaya, en compagnie de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, sur ordre du Président de la République Abdelmadjid Tebboune, soucieux de la santé et de la sécurité des citoyens, consiste à constater les dégâts et à prendre les mesures adéquates", a souligné M. Beldjoud lors de sa visite à El Kherba, l'un des plus grands quartiers de la ville et le plus impacté par les deux secousses telluriques enregistrées dans la matinée à Mila.

Le ministre a également appelé les occupants des bâtisses affectées par les secousses telluriques à "accorder le temps nécessaire aux autorités en charge du contrôle des constructions de mener à bien leurs investigations pour déterminer l'étendue les dégâts et les priorités", réitérant l'engagement de l'Etat qui "n'abandonnera pas les citoyens en danger".

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a également exhorté les comités de quartier à coopérer avec les autorités locales afin de prendre en charge les besoins des personnes dont les habitations ont été touchées.

Lors de leur déplacement dans la wilaya de Mila, M. Beldjoud et Mme Krikou se sont rendus dans le quartier El Kherba et prêté attention aux inquiétudes des habitants du quartier, axées principalement sur la nécessité de prendre en charge en urgence les personnes dont les maisons ont été endommagées par les deux tremblements de terre.

Avant d'inspecter le barrage de Beni Haroun, la délégation ministérielle s'est rendue à la vieille ville de Mila pour constater les dégâts occasionnés par les deux secousses telluriques.

Le Président Tebboune a également demandé aux deux ministres de donner des instructions visant à déployer tous les moyens nécessaires pour venir en aide aux citoyens impactés.

La wilaya de Mila a enregistré vendredi matin deux secousses telluriques de magnitude de 4,9 et 4,5 degrés sur l'échelle de Richter à 07h15 et 12h13 dont l'épicentre a été localisé à 2 km Sud-Est de Hammala pour la première, et à 3 km au Sud de Hammala pour la deuxième.