Algérie: Berraki - Pas de dégâts ou de dysfonctionnements au niveau du barrage de Beni Haroun

Alger — Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki a tenu à rassurer les habitants de la wilaya de Mila et des régions adjacentes quant à la situation du barrage de Beni Haroun qui "n'a subi aucun dégât ou dysfonctionnement" suite au deux secousses telluriques enregistrées vendredi matin à Mila.

"Je tiens à rassurer la population de la wilaya de Mila et les régions adjacentes que le barrage est actuellement à des niveaux élevés de sûreté et de sécurité et n'a subi aucun dégât suite à la secousse tellurique enregistrée vendredi matin , a déclaré à l'APS M. Berraki, affirmant que le barrage "est équipé des dernières technologies de diagnostic, de mesure et d'échantillonnage".

Selon les résultats du diagnostic et des mesures effectués par les équipes techniques activant au niveau du barrage de manière quotidienne et permanente, "aucun dégât ou dysfonctionnement n'a été enregistré dans les données de diagnostic", a-t-il expliqué, affirmant que cette équipe "a été renforcée par une deuxième équipe de techniciens et d'experts ayant fait le déplacement depuis Alger au barrage de Beni Haroun pour la coordination de l'action".