Cote d'Ivoire: Lutte contre la pauvreté - Plus de 4 millions de personnes sorties de la pauvreté de 2011 à 2018

Au cours de son message à la Nation à l'occasion du 60ème anniversaire de l'Indépendance de la Côte d'Ivoire, le 06 août 2020, le Président ivoirien, Alassane Ouattara, a indiqué que les actions du gouvernement ont permis de faire reculer la pauvreté de 15,6 points depuis 2011.

« L'Etude régionale sur la pauvreté de l'UEMOA et de la Banque mondiale confirme que la Côte d'Ivoire est passée d'un taux de pauvreté de 55,01% en 2011 à 39,4% en 2018. Ce sont donc plus de 4 millions d'Ivoiriennes et d'Ivoiriens qui ont été sortis de la pauvreté », a révélé le Président ivoirien.

Selon Alassane Ouattara, le recul de la pauvreté est perceptible notamment à travers des indicateurs tels que l'augmentation du nombre de ménages raccordés à l'électricité et à l'eau potable, le rapprochement des écoles et des centres de santé des populations, la mise en œuvre de la Couverture maladie universelle, ou l'amélioration substantielle des revenus des paysans, des salaires des fonctionnaires et du SMIG.

Enfin, le Président de la République a rappelé que de nombreux projets initiés par des jeunes et des femmes ont été financés, et que le programme des filets sociaux a été étendu à un plus grand nombre de régions, pour le bonheur de millions de familles ivoiriennes.

« Nous continuons de travailler pour que tous nos concitoyens bénéficient des fruits de la croissance », a rassuré le Chef de l'Etat.