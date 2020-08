Madagascar: Toliara - Tinoka Roberto sur tous les fronts

Le ministère de la Jeunesse et des Sports se mobilise à Toliara tout comme à Antananarivo dans la stratégie de lutte contre le Covid-19.

Face aux consignes du chef de l'Etat, tous les ministres sont mobilisés au niveau des régions dans la lutte contre la pandémie de Coronavirus.

Coach de la province de Toliara, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Tinoka Roberto, qui était déjà sur place depuis plusieurs jours, a orchestré avec les autorités locales la préparation et l'accueil du couple présidentiel pour une série d'événements dans la cité du soleil.

Celle qui a marqué la distribution des « Vatsy Tsinjo » et « Tosika Fameno » à Toliara était l'organisation exemplaire qui a eu un écho positif auprès de la population.

Les mesures de distanciation sociale ont été totalement respectées sur le terrain de l'Ecole Normale Tsimenatse. 4 fokontany de la cité du Soleil, à savoir Mahavatsy I Ouest, Mahavatsy Tanambao, Tsimenatsy I Ouest et Tsimenatsy I Est ont ouvert le bal de la distribution de ces aides sociales.

Une distribution dirigée par le président Andry Rajoelina. Et les autres communes limitrophes ne seront pas non plus lésées et recevront leurs parts.

En responsable soucieux de l'intérêt de la population, Tinoka Roberto depuis le début de la pandémie de Covid-19, a effectué plusieurs descentes et visites auprès des nombreuses régions et districts de la province de Toliara.

Un geste qui témoigne l'engagement de l'Etat et qui est très apprécié par la population. Dans la capitale, le staff au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports et le personnel de la Direction régionale de la Jeunesse et des Sports (DRJS) Analamanga sont mobilisés pour assister les responsables au sein des fokontany.

Le MJS est chargé de la confrontation de la liste des bénéficiaires du « Sosialim-bahoaka », dans huit fokontany du 6ème arrondissement.

Il s'agit du Fokontany Antanjombe-Ambony, Ambohimiadana Sud, Ambodivonkely, Ankazomanga Sud, Anosivavaka, Ambohimiadana Nord, Andraharo, Betafo.